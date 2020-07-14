Защита фигурантов «Нового Величия» считает необоснованными сроки до 7,5 лет, запрашиваемые прокуратурой

Защита фигурантов «Нового Величия» считает необоснованными сроки до 7,5 лет лишения свободы, запрашиваемые прокуратурой. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат Максим Пашков.

«Бывало и хуже, раньше ни за что десятку просили, сейчас просят восемь с половиной по максимуму. Гуманизация… Толком сформулировать, что конкретно люди сделали, за что они должны сидеть по 7 лет, я в речи прокурора так и не услышал», — сказал он.

Прокуратура запросила от 6 до 7,5 лет лишения свободы для трех обвиняемых по делу организации «Новое величие» – Руслана Костыленкова, Петра Карамзина и Вячеслава Крюкова. Остальным четверым фигурантам гособвинение предлагает назначить условный срок, от 4 до 6,5 лет. По версии следствия, молодые люди обвиняются в создании запрещенного экстремистского сообщества.