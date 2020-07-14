Посол Армении: В конфликте на границе с Азербайджаном погибли двое армянских офицеров, ранено 5 мирных жителей

В конфликте на границе с Азербайджаном погибли двое армянских офицеров, среди раненых пятеро мирных жителей. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» посол Армении в России Вардан Тоганян.

«На сегодняшний день у нас есть двое погибших, офицеры вооруженных сил. Есть раненые, 8 или 9, уточняется, и среди пять мирных жителей этих деревень. Ситуация меняется, сейчас пока мы разговариваем, идут какие-то перестрелки, минометный огонь ведется со стороны Азербайджана», — сказал он.

В воскресенье Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня на границе. Между странами уже почти 30 лет продолжается конфликт из-за вопроса принадлежности Нагорного Карабаха.