Белоруссия и РФ подписали соглашение об условиях поставок российской нефти

Соглашение об условиях поставок российской нефти в Белоруссию подписано во вторник в Москве по итогам переговоров глав правительств двух государств. Об этом сообщил журналистам премьер-министр Белоруссии Роман Головченко. «Сегодня подписано три международных документа. Это два протокола к межправительственному соглашению по сооружению Белорусской АЭС. Отдельное соглашение, регулирующее условие поставок энергоносителей, в частности, нефти в Республику Беларусь», — отметил премьер Белоруссии, высказывания которого разместила в «Фейсбуке» пресс-секретарь главы правительства Александра Исаева.
2020-07-14T19:38:43+03:00
2020-07-14T19:47:55+03:00
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19:38, 14 июля 2020
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