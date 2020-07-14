Белоруссия и РФ подписали соглашение об условиях поставок российской нефти

Соглашение об условиях поставок российской нефти в Белоруссию подписано во вторник в Москве по итогам переговоров глав правительств двух государств. Об этом сообщил журналистам премьер-министр Белоруссии Роман Головченко. «Сегодня подписано три международных документа. Это два протокола к межправительственному соглашению по сооружению Белорусской АЭС. Отдельное соглашение, регулирующее условие поставок энергоносителей, в частности, нефти в Республику Беларусь», — отметил премьер Белоруссии, высказывания которого разместила в «Фейсбуке» пресс-секретарь главы правительства Александра Исаева.