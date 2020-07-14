У памятника первопечатнику Ивану Федорову в Москве сегодня появился плакат «Свободу слову». Фотографию статуи, у которой также рот заклеен скотчем, опубликовано сетевое издание Village. Оно отмечает, что так некие активисты выразили солидарность с журналистами, которые сейчас проходят обвиняемыми или подозреваются по разным уголовным делам.
2020-07-14T19:32:16+03:00
2020-07-14T19:32:16+03:00
https://echo.msk.ru/news/2676391-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
19:32, 14 июля 2020
Загрузка комментариев...