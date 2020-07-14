У памятника первопечатнику Ивану Федорову в Москве сегодня появился плакат «Свободу слову». Фотографию статуи, у которой также рот заклеен скотчем, опубликовано сетевое издание Village. Оно отмечает, что так некие активисты выразили солидарность с журналистами, которые сейчас проходят обвиняемыми или подозреваются по разным уголовным делам.