Группа сенаторов во главе с Еленой Мизулиной внесла в Госдуму 112 поправок в Семейный кодекс

Они содержатся в пакете законопроектов, который дополняет кодекс 27 новыми статьями, сообщает «Интерфакс». Среди предложений сенаторов – запретить отмену усыновления по истечении трех лет, запретить органам опеки проверять бытовые условия проживания ребенка без согласия жильцов, сократить перечень оснований для изъятия ребенка из семьи, а также запретить браки не только между лицами одного пола, но и между теми, кто ранее сменил свой пол.
2020-07-14T19:31:04+03:00
2020-07-14T19:31:04+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:31, 14 июля 2020
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