Группа сенаторов во главе с Еленой Мизулиной внесла в Госдуму 112 поправок в Семейный кодекс

Они содержатся в пакете законопроектов, который дополняет кодекс 27 новыми статьями, сообщает «Интерфакс». Среди предложений сенаторов – запретить отмену усыновления по истечении трех лет, запретить органам опеки проверять бытовые условия проживания ребенка без согласия жильцов, сократить перечень оснований для изъятия ребенка из семьи, а также запретить браки не только между лицами одного пола, но и между теми, кто ранее сменил свой пол.