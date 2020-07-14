Посол Армении в России: Турция поддерживает агрессивную политику Азербайджана, провоцируя конфликт с Арменией

Турция поддерживает агрессивную политику Азербайджана, провоцируя конфликт с Арменией. Такое мнение высказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» посол Армении в России Вардан Тоганян.

«К моему глубокому сожалению, с безоговорочной поддержкой агрессивной политики Азербайджана официально выступила Турция. Сначала заявления МИДа, сегодня уже присоединились министр обороны, министр иностранных дел Турции. Турция циничным образом поддерживает агрессию в соседнем регионе, подталкивая, обрушив фактически хрупкий мир и спровоцировав конфликт своих двух соседей. Турция не может быть участником мирного минского процесса, каковым она является, понятно, что Турция ведет однобокую политику, поддерживая одну из сторон, при это поддерживая официальную агрессию. То, о чем уже официально заявляет турецкий руководитель», — сказал он.

Министерство обороны Армении сообщает о двух погибших в ходе столкновений на границе с Азербайджаном 12 июля. В воскресенье Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня на границе. Между странами уже почти 30 лет продолжается конфликт из-за вопроса принадлежности Нагорного Карабаха.