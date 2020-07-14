Посол Армении: Руководство Азербайджана своими высказываниями готовило общественное мнение к агрессивным действиям

Руководство Азербайджана своими высказываниями готовило общественное мнение к агрессивным действиям против Армении. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» посол Армении в России Вардан Тоганян.

«Если следить за официальной риторикой Баку последнего месяца, то мы видим, что военно-политическое руководство Азербайджана, президент, министр неоднократно, практически поставив под крест переговорный процесс, заявляли, что Азербайджан больше не верит и не может бесконечно ждать пока проходят политические процессы, переговоры и должен взяться фактически за оружие и бороться за какие-то территории. Проблема в том, что таким образом Азербайджан подготавливал общественное мнение к своим агрессивным действиям. Фактически Азербайджан последний месяц готовил свое население к войне, к агрессии. То, что мы видим и наблюдаем с воскресенья», — сказал он Министерство обороны Армении сообщает о двух погибших в ходе столкновений на границе с Азербайджаном 12 июля. В воскресенье Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня на границе. Между странами уже почти 30 лет продолжается конфликт из-за вопроса принадлежности Нагорного Карабаха.