ВОЗ рекомендует странам изменить политику борьбы с пандемией, иначе обстановка может сильно ухудшиться. Об этом сообщил глава организации Тедрос Аданом Гебрейесус. Он добавил, что никогда не поздно взять вирус под контроль, это можно сделать даже при очень активной передаче заболевания.