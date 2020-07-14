Президент Франции намерен добиться обязательного ношения масок в общественных местах. Эммануэль Макрон сообщил в интервью телеканалам ТФ-1 и «Франс-2», что соответствующее требование может вступить в силу 1 августа. Французский лидер объяснил это угрозой второй волны пандемии коронавируса.