Президент Франции намерен добиться обязательного ношения масок в общественных местах. Эммануэль Макрон сообщил в интервью телеканалам ТФ-1 и «Франс-2», что соответствующее требование может вступить в силу 1 августа. Французский лидер объяснил это угрозой второй волны пандемии коронавируса.
2020-07-14T19:05:43+03:00
2020-07-14T19:05:43+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:05, 14 июля 2020
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