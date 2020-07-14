Восемь стран, по информации АТОР, готовы в ближайшее время начать принимать российских туристов. Об этом сказала глава Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

По словам Ломидзе, будут действовать определенные ограничения, например, турист должен будет предоставить справку об отсутствии коронавируса.