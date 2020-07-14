Прокуратура запросила условные сроки для большинства подсудимых по делу «Нового величия»

Это произошло в ходе прений, начавшихся сегодня в Люблинском суде Москвы.

По обвинению в создании экстремистского сообщества наиболее жесткое наказание прокуроры попросили для Руслана Костыленкова – 7,5 лет колонии, 2 года ограничения свободы и 6 лет запрета на использование интернета. Костыленкова следствие считает главным фигурантом дела и организатором «Нового величия». Схожие сроки гособвинение хочет и для двух других подсудимых: для Петра Карамзина – 6,5 лет колонии, а для Вячеслава Крюкова – 6 лет.

В то же время четырем другим фигурантам дела «Нового величия» прокуратура попросила назначить условные сроки. Речь идет о Максиме Рощине и Дмитрии Полетаеве – для них запросили 6,5 лет условно, Марии Дубовик – 6 лет, а также Анне Павликовой – 4 года условно. Для некоторых из них также прокуратура просила запретить доступ в интернет. Пока что защита не выступала в прениях, как и фигуранты дела не говорили свое последнее слово. Заседание, на котором это должно произойти, как ожидается, состоится через неделю.

Следствие настаивает, что участники «Нового величия» намеревались осуществить конституционный переворот и захватить власть. Сами фигуранты отрицают вину и называют свое преследование провокацией спецслужб.