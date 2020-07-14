Посол Армении Тоганян заявил, что под обстрел азербайджанской стороны сегодня попали приграничные населенные пункты

Посол Армении в России Вардан Тоганян заявил, что под обстрел азербайджанской стороны сегодня днем попали приграничные населенные пункты. Дипломат сообщил в эфире «Эха Москвы», что ударные беспилотники были зафиксированы в районе 19-20 километров в глубине территории Армении. По его словам, один из них был сбит. В воскресенье Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня на границе.