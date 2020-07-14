Посол Армении в РФ: Под обстрел азербайджанской стороны сегодня попали приграничные населенные пункты и мирные жители

Согласно заявлению посла Армении в России Вардана Тоганяна, под обстрел азербайджанской стороны сегодня днем попали приграничные армянские населенные пункты и мирные жители. Об этом посол сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Сегодня днем азербайджанской стороной были предприняты попытки артиллерийского обстрела, минометного, в том числе с использованием беспилотных ударных летательных аппаратов. Один из таких аппаратов израильского производства был сбит на глубине 7-9 километров уже на территории Армении. Вообще должен сказать, что сегодня целый день под обстрелы попадали мирные граждане, населенные пункты и инфраструктура: трикотажные фабрики, завод коньячных вин и город Берд, который находится в радиусе 17 километрах от границы Азербайджана», — сказал Вардан Тоганян.

Посол подчеркнул, что сегодня на территории Армении были зафиксированы летательные аппараты Азербайджана. «Летательные аппараты были зафиксированы в районе 19-20 километров в глубине территории Армении. Это ударные беспилотные аппараты, которые, с одной стороны корректировали работу артиллерии с территории Азербайджана или вели обстрелы. Один из них был сбит», — заключил Тоганян.

В воскресенье 12 июля Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня на границе.