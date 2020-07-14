Восемь стран готовы принять российских туристов

Это самые популярные туристические направления, однако пока неизвестно, когда можно будет поехать на отдых.

Пока россияне вынуждены выбирать между Краснодарским краем и Крымом и поток на юг России этим летом значительно вырос, хотя места в гостиницах еще есть. Список может расшириться, если откроют заграничные направления. Глава Ассоциации туроператоров Майа Ломидзе рассказала о том, где хотят видеть россиян.

Однако пока идти за билетами еще рано. По словам Ломидзе, при самом оптимистичном сценарии это можно будет сделать только в конце октября. Пока же россиянам придется компенсировать месяцы простоя нашим южным курортам, которые могут получить на 15 процентов больше доходов, а также осваивать новые направления – Алтай, Байкал и Хакакссия, которая, по ее мнению, стала прорывом сезона, тем более что государство датирует эти направления.

Между тем в списке Роспотребнадзора, который была недавно передан в Минтранс и Росавиацию, значится 13 стран, которые по эпидемиологическим показателям допустимы для россиян.