На горящем третий день десантном корабле ВМС США обрушилась взлетная палуба. Очевидцы также сообщают, что треснул корпус корабля ближе к ватерлинии. Из трещины валит густой дым, сообщают американские СМИ. По сообщению военных, пострадали от пожара почти 60 человек. Корабль горит на базе в калифорнийском Сан-Диего.