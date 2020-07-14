На горящем третий день десантном корабле ВМС США обрушилась взлетная палуба. Очевидцы также сообщают, что треснул корпус корабля ближе к ватерлинии. Из трещины валит густой дым, сообщают американские СМИ. По сообщению военных, пострадали от пожара почти 60 человек. Корабль горит на базе в калифорнийском Сан-Диего.
2020-07-14T18:33:15+03:00
2020-07-14T18:33:15+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:33, 14 июля 2020
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