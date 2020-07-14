В Госдуму внесены поправки о запрете для органов опеки входить в жилье без согласия жильцов. Это сообщила ТАСС один из авторов инициатив, сенатор Елена Мизулина. По ее словам, также в нижнюю палату парламента внесен законопроект о запрете отказывать родственникам в усыновлении из-за низких доходов. На днях Госдума приняла в первом чтении законопроект о том, что вопрос изъятия детей из семьи должен находиться исключительно в компетенции суда, а не органов опеки.