В Госдуму внесены поправки о запрете для органов опеки входить в жилье без согласия жильцов. Это сообщила ТАСС один из авторов инициатив, сенатор Елена Мизулина. По ее словам, также в нижнюю палату парламента внесен законопроект о запрете отказывать родственникам в усыновлении из-за низких доходов. На днях Госдума приняла в первом чтении законопроект о том, что вопрос изъятия детей из семьи должен находиться исключительно в компетенции суда, а не органов опеки.
2020-07-14T18:33:02+03:00
2020-07-14T18:33:02+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:33, 14 июля 2020
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