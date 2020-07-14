Политик Алексей Навальный вызван на допрос в СК

Политик Алексей Навальный вызван на допрос в Следственный комитет. Ему вручили сегодня повестку из-за уголовного дела о клевете. Как сообщил ТАСС адвокат политика Вадим Кобзев, дело возбудили месяц назад из-за видеообращения ветерана Великой Отечественной войны после высказываний Алексея Навального в соцсетях об агитационном ролике в поддержку внесения поправок в Конституцию. Основатель Фонда борьбы с коррупцией назвал людей, участвовавших в съемках ролика, «продажными холуями» и «людьми без совести».
2020-07-14T18:32:26+03:00
2020-07-14T18:32:26+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:32, 14 июля 2020
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