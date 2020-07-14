Прокуратура запросила реальные сроки от 6 до 7,5 лет колонии трем фигурантам дела «Нового величия»

Обвинение просит суд отправить в колонию Руслана Костыленкова, Петра Карамзина и Вячеслава Крюкова. Все они находятся в СИЗО. Остальным фигурантам, Дмитрию Полетаеву, Максиму Рощину, Анне Павликовой и Марии Дубовик, прокуратура предложила назначить условные сроки – от 4 лет до 6,5. Их обвиняют в организации и участии в экстремистом сообществе.

Защита утверждает, что обвинение построено на показаниях сотрудников силовых структур, внедренных в группу в рамках оперативных действий.