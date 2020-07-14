Губернатор Беглов возложил на горожан ответственность за то, что ситуация с коронавирусом в городе остается тяжелой

Губернатор Петербурга Александр Беглов возложил на горожан ответственность за то, что ситуация с коронавирусом в Северной столице остается тяжелой. Многие жители пренебрегают рекомендациями специалистов, считает Беглов.

По данным Смольного, смертность в прошлом месяце в Петербурге стала рекордной за последние 10 лет.