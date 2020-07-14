Шеф-редактор «МБХ медиа» Сергей Простаков объявил об уходе с должности после обвинений в домогательствах. В своем Телеграм-канале он попросил прощения у всех, кто пострадал от его действий.

Руководству издания, по всей видимости, придется принять заявление Простакова об увольнении. Об этом «Эху» рассказала главный редактор «МБХ медиа» Вероника Куцылло.

Ранее несколько пользовательниц Твиттера написали о сексуальных домогательствах со стороны Сергея Простакова. Он признал свою неправоту и раскаялся в содеянном.

Обвинения в домогательствах выдвинуты также в отношении фото-редактора МБХ-медиа Андрея Золотова. Он заявил в Твиттере, что не признает вины, но уходит из МБХ медиа.

Случаи домогательства со стороны тех, кто работал или продолжает работать в российских медиа, обсуждаются в Твиттере несколько дней. В этой связи также упоминались СММ-менеджер «Сбербанка» Руслан Гафаров и глава проектов «Сбербанка» Сергей Миненко. На время разбирательства Гафарова и Миненко отстранили от исполнения обязанностей.