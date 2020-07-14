Политика Алексея Навального вызвали на допрос в СК в связи с делом о клевете, — сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Вадима Кобзева. По его словам, основанием для возбуждения уголовного дела стал комментарий Навального к видеоролику о поправках к Конституции. Среди тех, кто агитировал за поправки был ветеран Игнат Артеменко.