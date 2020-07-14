Алюминиевая компания «Русал» потребовала смены менеджмента «Норникеля»

Это связали с чередой экологических аварий на объектах горно-металлургической компании.

«Русал» выразил обеспокоенность ситуацией вокруг «Норникеля», говорится в письме компании. Там считают, что необходимо задуматься, насколько его менеджмент компетентен и способен влиять на происходящее в компании. Его не только необходимо сменить, утверждается на сайте «Русала», но и перенести головной офис «Норникеля» в Норильск.

Поводом стали две крупные аварии. В конце мая из одного из хранилищ под Норильском разлилось свыше 20 тысяч тонн дизельного топлива, попавшего в реки. А на днях произошла авария на еще одном объекте «Норникеля» на Таймыре – там утекло 44,5 тонны топлива.

Как отмечают эксперты, критические высказывания представителей «Русала» в сторону менеджмента горно-металлургической компании уже не первые, но наиболее острые за последнее время. Ранее между ними возникал спор из-за дивидентной политики.

«Русалу», основателем которого является бизнесмен Олег Дерипаска, принадлежат 27% акций «Норникеля». В то же время структуры другого предпринимателя Владимира Потанина владеют более чем третью ценных бумаг компании. В этом году он предлагал увеличить капитальные вложения «Норникеля» за счет сокращения дивидентов. В свою очередь, «Русал», чье финансовое состояние зависит от их размера, выступал против. После того, как стало известно, что «Норникелю» грозит штраф в 148 млрд рублей из-за майской аварии, «Русал» потребовал созвать совет директоров компании.

Представители компаний Потанина на предложение «Русала» о смене менеджмента «Норникеля» пока не отреагировали.

«Русал» требует от президента и крупнейшего акционера «Норникеля» Владимира Потанина сменить менеджмент компании. Это объясняется некомпетентностью руководства на фоне экологических аварий. Таким образом основатель «Русала» Олег Дерипаска хочет увеличить свое влияние в «Норникеле», — предположил в нашем эфире экономист Сергей Алексашенко. По его мнению, попытка Дерипаски получить контроль над «Норникелем» может и не увенчаться успехом, пока результаты противостояния предсказать трудно.

По оценкам Росприроднадзора реабилитация экологии после разлива топлива в Норильске может занять от 5 до 10 лет. «Норникель» должен тщательно проверить все свои предприятия, чтобы подобные аварии не повторялись, — заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова. Она добавила, что выводы из этой ситуации должны сделать и другие страны.

Бывший замглавы норильского Росприроднадзора Василий Рябинин утверждает, что информация об устранении последствий аварии в Норильске не соответствует действительности. По мнению Рябинина, власти не принимают необходимых мер, чтобы ликвидировать разлив топлива. Он считает, что власти региона и руководство «Норникеля» замалчивают масштабы катастрофы.

России сейчас политически невыгодно предавать огласке правдивую информацию об этой катастрофе, — считает представитель «Гринпис» Владимир Чупров. По мнению Чупрова, в этой связи особую ценность имеет независимое расследование «Новой газеты» и «Гринпис». Журналисты и экологи взяли пробы почвы и воды для независимой экспертизы. Результаты анализа станут известны в ближайшие дни.