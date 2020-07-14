Книга племянницы Трампа, разоблачающая личность 45-го президента США, сегодня поступит в продажу

Книга племянницы Дональда Трампа Мэри Трамп, разоблачающая личность 45-го президента США, сегодня поступит в продажу. Семья Трампов через суд пыталась запретить выход книги, но проиграла иск.

«Слишком много и никогда не достаточно: Как моя семья создала самого опасного человека в мире» — так называется книга племянницы Дональда Трампа, доктора наук в области клинической психологии Мэри Трамп. Еще не поступив в широкую продажу, один миллион экземпляров был уже распродан, сообщают СМИ, и к печати готовится третье издание. В своей книги Мэри Трамп рассказывает, что у 45-го президента США присутствуют все девять клинических критериев нарциссизма, хотя автор и настаивает на том, что этот диагноз является лишь верхушкой психологического айсберга — Дональд Трамп может также страдать от асоциального расстройства личности, социопатии и зависимого расстройства личности, наряду с невыявленным диагнозом неспособности к обучению, которая, вероятно, мешает способности президента США обрабатывать информацию. Мэри Трамп сравнивает Дональда Трампа с трехлетним ребенком, который «знает, что его никогда не любили», и утверждает, что «эго Трампа — хрупкая вещь, которую необходимо поддерживать каждую секунду, потому что глубоко внутри он знает, что не представляет из себя ничто из того, что он утверждает».

Вчера суд вынес решение, разрешив свободное и беспрепятственное распространение книги Мэри Трамп, которая в продажу поступает на две недели раньше запланированного срока — из-за высокого ажиотажа, как заявляет издательство.