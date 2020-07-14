Центризбирком Белоруссии зарегистрировал пять кандидатов в президенты. В том числе действующего главу государства Александра Лукашенко. Он баллотируется на шестой срок.

Виктору Бабарико, который считался главным соперником Лукашенко, в регистрации отказано. Об этом сообщила председатель комиссии Лидия Ермошина. Бабарико сейчас находится в СИЗО, ему предъявлены обвинения в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и даче взятки.

Дмитрий Гудков сравнил Александра Лукашенко и Владимира Путина в их стремлении удержать власть любой ценой. В эфире «Эха» политик подчеркнул, что оба президента будут делать все, чтобы не допустить до выборов оппозиционных кандидатов. Гудков считает, что любой политик, находящийся у власти дольше двух положенных сроков, превращается в диктатора.