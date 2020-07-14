В Хабаровске возобновились уличные выступления в поддержку Сергея Фургала

В Хабаровске возобновились уличные выступления в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала. Ранее против них выступал мэр города.

В столице Хабаровского края снова звучат лозунги «Свободу» и «Верните нашего губернатора». Как сообщает местный интернет-портал DVHab.ru еще вечером люди собрались у здания правительства, а затем, уже ближе к ночи, провели шествие по центральной улице. Полиция происходящему не мешает, информации о задержаниях пока нет.

Уличные акции в поддержку Сергея Фургала проходят в разных городах региона с субботы. Мэр Хабаровска Сергей Кравчук сегодня объявил, что все эти митинги и шествия незаконны, а в условиях эпидемии они также «неразумны и губительны». Он добавил, что жители должны пользоваться другими способами выразить протест и донести до властей свои пожелания.

Тем временем в ЛДПР к которой принадлежит арестованный губернатор, сегодня заявили, что не связаны со стихийными митингами. Лидер партии Владимир Жириновский сказал, что люди сами сорганизовались через социальные сети. Политик подчеркнул, что его сторонники будут организовывать акции только после согласования с властями, чтобы не бросать граждан под дубинки.

Губернатора Сергея Фургала арестовали в минувшую пятницу по делу об организации убийств в 2004-ом и 2005-ом годах. Сам он вину не признаёт.