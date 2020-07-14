Прокуратура просит приговорить фигурантов дела «Нового величия» к разным срокам — от условного до 7,5 лет лишения свободы, — передает корреспондент «Новой газеты» из Люблинского суда Москвы.

В ходе прений сторон гособвинитель заявил, что вина фигурантов в создании и участии в экстремистском сообществе полностью доказана. Самый большой срок, 7,5 лет колонии общего режима, прокурор запросил для Руслана Костыленкова. Анне Павликовой 4 года условно, Марии Дубовик 6 лет условного срока. Следующее заседание суда состоится 21 июля.