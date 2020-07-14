Журналисты крупнейших информагентств, которые пишут на военную тематику, записали видео в поддержку Сафронова

Журналисты крупнейших российских информагентств, которые пишут на военную тематику, записали видеообращение в поддержку Ивана Сафронова, которому предъявлено обвинение в госизмене. Коллеги уверены в порядочности и профессионализме Сафронова.

Ранее видео в поддержку Сафронова записали некоторые журналисты кремлевского пула. Они требуют максимально открытого разбирательства.

Открытое письмо в защиту Сафронова опубликовали выпускники Высшей школы экономики. Они также не верят в виновность Сафронова и требуют открытого процесса.