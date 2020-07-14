Мальдивы 15 июля открывают границы для туристов, в том числе из России

Мальдивы 15 июля открывают границы для иностранных туристов, в том числе из России. Путешественникам не придется предъявлять тест на коронавирус или подвергаться карантину, следует из информации на сайте министерства туризма страны. «До поездки нужно будет всего лишь подтвердить бронь в отеле, на круизном корабле или на курорте, имеющем регистрацию в министерстве туризма Мальдивской Республики», говорится в сообщении.