Мальдивы 15 июля открывают границы для туристов, в том числе из России

Мальдивы 15 июля открывают границы для иностранных туристов, в том числе из России. Путешественникам не придется предъявлять тест на коронавирус или подвергаться карантину, следует из информации на сайте министерства туризма страны. «До поездки нужно будет всего лишь подтвердить бронь в отеле, на круизном корабле или на курорте, имеющем регистрацию в министерстве туризма Мальдивской Республики», говорится в сообщении.
2020-07-14T18:09:12+03:00
2020-07-14T18:09:12+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:09, 14 июля 2020
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