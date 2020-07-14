Обстановка на границе Азербайджана и Армении остается напряженной третий день

Власти этих стран сообщают о гибели своих граждан в ходе вооруженных столкновений и обвиняют друг друга в эскалации конфликта.

В Баку заявляют об очередных артиллерийских обстрелах вооруженными силами Армении ряда приграничных населенных пунктов (Агдам, Алибейли и Дондар Гушчу) — и попытке армянской стороны атаковать позиции армии республики на товузском направлении границы. В Ереване в свою очередь обострение ситуации связывают с попыткой прорыва со стороны Азербайджана и утверждают, что беспилотники этого государства обстреливали армянский город Берд. Каждая из сторон сообщает о жертвах. В результате боев погибли генерал-майор и полковник, а также еще шесть военных азербайджанских подразделений. Есть и погибший среди мирных жителей – азербайджанская прокуратура возбудила уголовное дело. В Баку заявили об уничтожении в ходе военной техники, беспилотника и командного пункта вооруженных сил Армении Армении. Замминистра обороны Азербайджана Керим Велиев, которого цитирует ««Интерфакс», заявил, что подразделения Баку убили до 100 армянских военных. Армянская сторона не комментировала потери. Кроме того, была повреждена наземная сеть газопроводов и без газоснабжения остался ряд армянских сел. В Ереване это называют целенаправленным обстрелом гражданской инфраструктуры и мирного населения и говорят о том, что военным удалось сбить беспилотный летательный аппарат армии Азербайджана.

В воскресенье Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня. В Баку заявили, что армянская сторона открыла огонь первой, в Ереване ответили, что военнослужащие Азербайджана сначала попытались нарушить границу, а затем предприняли попытку захватить опорный пункт.

Армянские власти не выполнили свое обещание решать все спорные вопросы исключительно мирным путем, — считает посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы. ««Давайте мы утвердимся. Мы выстроим свою вертикаль и будем искать компромисс, будем искать мирное решение». Ну, хорошо. Азербайджан терпеливо ждал, пока выстроится в Армении вертикаль, пока начнется мирный процесс. Взамен мы получили заявление после того, как премьер-министр утвердился в своем кресле, о том, что Нагорный Арабах — это Армения — и точка. На что наш уважаемый президент на форуме в Валдае в присутствии нескольких президентов сказал, что Нагорных Карабах — это Азербайджан — и восклицательный знак!» — заявил Полад Бюльбюль оглы в эфире «Эха».

В свою очередь, Армения считает Азербайджан виновником вооруженного конфликта на границе. Об этом «Эху» сказала депутата парламента от фракции «Мой шаг» Ануш Беглоян. По ее словам, Армения готова на самые решительные меры, чтобы защитить себя от посягательств. «Армения соблюдает полное спокойствие и рассматривает провокацию со стороны Азербайджана как следствие долголетней пропаганды, связанной с тем, что территория Армении является исторической территорией Азербайджана. Так, например, господин Алиев (президент Азербайджана – ЭМ) в течение десятилетий утверждал, что Ереван является столицей исторического Азербайджана. Мы рассматриваем данную атаку как следствие этой позиции и следствие того, что подобные заявления главы Азербайджана не встречали достойного ответа со стороны международного сообщества и со стороны наших партнеров и союзников», — сказала Беглоян.

По мнению депутата, военная провокация стала возможна благодаря многолетней анти-армянской пропаганде в Азербайджане

Кремль обеспокоен обострением ситуации на армяно-азербайджанской границе и предлагает свои посреднические услуги. ОБ этом сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

До серьезных столкновений на армяно-азербайджанской границе не дойдет. Полноценное военное противостояние невыгодно ни одной из сторон, считает политолог Аркадий Дубнов.

ООН, США и Евросоюз призывают Армению и Азербайджан к прекращению огня, опасаясь разрастания конфликта за счет присоединения к нему третьих стран, — отмечают некоторые западные наблюдатели.

Турецкое издание Daily Sabah цитирует заявление министра иностранных дел Чавушоглу, который обвинил Армению в развязывании конфликта, резко осудив удары армянской артиллерии по позициям азербайджанских вооруженных сил. Министр призвал Ереван «одуматься», подчеркнув, что Турция будет поддерживать Азербайджан «всем, что она имеет».

Израильская газета The Jerusalem Post сетует, что ООН тратит силы на то, чтобы призвать стороны к миру вместо того, чтобы решать главный вопрос своей повестки дня все последнее время, а именно – проблему сдерживания пандемии коронавируса. По мнению обозревателя издания, позиция Армении по многим международным вопросам «озадачивает», так же как и то, что эта страна «явно тяготеет к альянсам с жесткими авторитарными режимами». Автор публикации указывает на то, что в прошлом году Ереван выступил партнером России в ее военной миссии в Сирии, несмотря на недовольство США, а также продолжает помогать Ирану, с которым имеет довольно «теплые отношения», обходить американские и международные санкции.

Портал Euractiv задается вопросом: включится ли в армяно-азербайджанский конфликт Россия. «В отличие от – в кавычках – «обычных» столкновений, на этот раз вооруженный инцидент произошел на государственной границе между двумя странами, а не на границе оккупированного Нагорного Карабаха. Эта деталь очень важна, поскольку сейчас Армения может призвать к помощи Россию в соответствии с Договором о коллективной безопасности, участником которого Ереван является. В отличие от Баку». Euractiv приводит мнение неназванного европейского дипломата, согласно которому перемещение конфликта на территорию совместной границы является «опасной игрой», ибо может привести к более широкому международному конфликту. При этом собеседник издания не считает, что Москва ввяжется в войну «только ради своего союзника, Армении».

Портал также отмечает, что на фоне развязавшегося конфликта, ситуация с пандемией как в Армении, так и в Азербайджане по-прежнему остается неблагоприятной.