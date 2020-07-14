Z Архив новостей новости
5 3 6 287
Эксклюзив Эха 18:06, 14 июля 2020

Обстановка на границе Азербайджана и Армении остается напряженной третий день

Власти этих стран сообщают о гибели своих граждан в ходе вооруженных столкновений и обвиняют друг друга в эскалации конфликта.

В Баку заявляют об очередных артиллерийских обстрелах вооруженными силами Армении ряда приграничных населенных пунктов (Агдам, Алибейли и Дондар Гушчу) — и попытке армянской стороны атаковать позиции армии республики на товузском направлении границы. В Ереване в свою очередь обострение ситуации связывают с попыткой прорыва со стороны Азербайджана и утверждают, что беспилотники этого государства обстреливали армянский город Берд. Каждая из сторон сообщает о жертвах. В результате боев погибли генерал-майор и полковник, а также еще шесть военных азербайджанских подразделений. Есть и погибший среди мирных жителей – азербайджанская прокуратура возбудила уголовное дело. В Баку заявили об уничтожении в ходе военной техники, беспилотника и командного пункта вооруженных сил Армении Армении. Замминистра обороны Азербайджана Керим Велиев, которого цитирует ««Интерфакс», заявил, что подразделения Баку убили до 100 армянских военных. Армянская сторона не комментировала потери. Кроме того, была повреждена наземная сеть газопроводов и без газоснабжения остался ряд армянских сел. В Ереване это называют целенаправленным обстрелом гражданской инфраструктуры и мирного населения и говорят о том, что военным удалось сбить беспилотный летательный аппарат армии Азербайджана.

В воскресенье Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня. В Баку заявили, что армянская сторона открыла огонь первой, в Ереване ответили, что военнослужащие Азербайджана сначала попытались нарушить границу, а затем предприняли попытку захватить опорный пункт.

Армянские власти не выполнили свое обещание решать все спорные вопросы исключительно мирным путем, — считает посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы. ««Давайте мы утвердимся. Мы выстроим свою вертикаль и будем искать компромисс, будем искать мирное решение». Ну, хорошо. Азербайджан терпеливо ждал, пока выстроится в Армении вертикаль, пока начнется мирный процесс. Взамен мы получили заявление после того, как премьер-министр утвердился в своем кресле, о том, что Нагорный Арабах — это Армения — и точка. На что наш уважаемый президент на форуме в Валдае в присутствии нескольких президентов сказал, что Нагорных Карабах — это Азербайджан — и восклицательный знак!» — заявил Полад Бюльбюль оглы в эфире «Эха».

В свою очередь, Армения считает Азербайджан виновником вооруженного конфликта на границе. Об этом «Эху» сказала депутата парламента от фракции «Мой шаг» Ануш Беглоян. По ее словам, Армения готова на самые решительные меры, чтобы защитить себя от посягательств. «Армения соблюдает полное спокойствие и рассматривает провокацию со стороны Азербайджана как следствие долголетней пропаганды, связанной с тем, что территория Армении является исторической территорией Азербайджана. Так, например, господин Алиев (президент Азербайджана – ЭМ) в течение десятилетий утверждал, что Ереван является столицей исторического Азербайджана. Мы рассматриваем данную атаку как следствие этой позиции и следствие того, что подобные заявления главы Азербайджана не встречали достойного ответа со стороны международного сообщества и со стороны наших партнеров и союзников», — сказала Беглоян.

По мнению депутата, военная провокация стала возможна благодаря многолетней анти-армянской пропаганде в Азербайджане
Кремль обеспокоен обострением ситуации на армяно-азербайджанской границе и предлагает свои посреднические услуги. ОБ этом сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

До серьезных столкновений на армяно-азербайджанской границе не дойдет. Полноценное военное противостояние невыгодно ни одной из сторон, считает политолог Аркадий Дубнов.

ООН, США и Евросоюз призывают Армению и Азербайджан к прекращению огня, опасаясь разрастания конфликта за счет присоединения к нему третьих стран, — отмечают некоторые западные наблюдатели.

Турецкое издание Daily Sabah цитирует заявление министра иностранных дел Чавушоглу, который обвинил Армению в развязывании конфликта, резко осудив удары армянской артиллерии по позициям азербайджанских вооруженных сил. Министр призвал Ереван «одуматься», подчеркнув, что Турция будет поддерживать Азербайджан «всем, что она имеет».

Израильская газета The Jerusalem Post сетует, что ООН тратит силы на то, чтобы призвать стороны к миру вместо того, чтобы решать главный вопрос своей повестки дня все последнее время, а именно – проблему сдерживания пандемии коронавируса. По мнению обозревателя издания, позиция Армении по многим международным вопросам «озадачивает», так же как и то, что эта страна «явно тяготеет к альянсам с жесткими авторитарными режимами». Автор публикации указывает на то, что в прошлом году Ереван выступил партнером России в ее военной миссии в Сирии, несмотря на недовольство США, а также продолжает помогать Ирану, с которым имеет довольно «теплые отношения», обходить американские и международные санкции.

Портал Euractiv задается вопросом: включится ли в армяно-азербайджанский конфликт Россия. «В отличие от – в кавычках – «обычных» столкновений, на этот раз вооруженный инцидент произошел на государственной границе между двумя странами, а не на границе оккупированного Нагорного Карабаха. Эта деталь очень важна, поскольку сейчас Армения может призвать к помощи Россию в соответствии с Договором о коллективной безопасности, участником которого Ереван является. В отличие от Баку». Euractiv приводит мнение неназванного европейского дипломата, согласно которому перемещение конфликта на территорию совместной границы является «опасной игрой», ибо может привести к более широкому международному конфликту. При этом собеседник издания не считает, что Москва ввяжется в войну «только ради своего союзника, Армении».

Портал также отмечает, что на фоне развязавшегося конфликта, ситуация с пандемией как в Армении, так и в Азербайджане по-прежнему остается неблагоприятной.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Новости

Российские заводы электроники могут столкнуться с правовой коллизией, из-за которой их работа приостановится Это связано с новыми правилами ввоза из-за границы пультов дистанционного управления…

5 60 6 7900
Интервью Лукавая цифра

Микко Хаутала гость: Микко Хаутала чрезвычайный и полномочный посол Финляндии в России

Для нас Маннергейм – фигура самого высшего масштаба. Но понимаю, что его репутация в России неоднозначная… Он лично не являлся другом или союзником Гитлера. Он всегда критически относился к Гитлеру. Время было такое…

5 78 6 14331 08.07
#слушать 47:56 8читать ;смотреть $скачать 11.0 МБ
Блоги

Леонид Невзлин совладелец ЮКОСа

Неосталинизм У Владимира Путина уже много лет есть конкурент в России. Если бы такие выборы были возможны, то он победил бы Путина в первом туре. Но, поскольку такие выборы невозможны, то его образ стал главным союзником…

5 522 6 97770 08.07
Блоги

Алексей Мельников публицист

Дорога к отсталости КПРФ и ЛДПР, десятилетиями являясь частью властной системы, используя ее ресурсы, выставляют себя как, якобы альтернативу ЕР. Но это не альтернатива – это все та же дорога к отсталости.

5 41 6 7896 11.07
Блоги

Сергей Марков политолог

Марионеточный режим Механизм видимо, такой — существует негласная договоренность между Россией и США, что США следят, чтобы киевский режим не устраивал военных провокаций и терактов в Крыму…

5 63 6 12070 10.07
Блоги

Антон Орехъ обозреватель

В Хабаровске – край Хабаровск показал, что есть в России «лихо», которое лучше не будить. И что нет никаких регионов, которые горой за президента, и столицы, которая с жиру бесится…

5 33 6 6350 17:26
Блоги

Сергей Марков политолог

Народ не любит и чиновников, и антипутинцев Парадокс в том, что вы еще много услышите про хабаровский протест, — но это будет вранье. Это уже не люди, а навальнисты, ходорковцы и другие профессиональные антипутинцы…

5 206 6 40298 13.07
Блоги

Антон Орехъ обозреватель

Закрытая Россия У нас есть все основания не доверять ФСБ и следствию. И есть все основания требовать публичного и открытого разбирательства дела журналиста, который всю жизнь занимался публичной и открытой работой…

5 111 6 23286 08.07
Новости

Шеф-редактор «МБХ Медиа» Сергей Простаков ушел с должности после обвинений в сексуальных домогательствах Сразу несколько таких историй опубликовали в твиттере…

5 24 6 5027
Голосование
5 38 6 8134 13.07
Блоги

Карина Орлова журналист

Почему Навальный неправ про дело Сафронова Если оперировать принципом «работал на госслужбе» — поделом тебе, то и не надо удивляться, когда искренние сторонники Владимира Путина применяют тот же принцип к уголовным делам в отношении Навального…

5 83 6 18627 10.07
Новости

В России резко вырос экспорт золота за рубеж Впервые в новейшей истории доходы от вывоза металла превысили выручку от продажи газа…

5 32 6 7128
Блоги

Тамара Эйдельман заслуженный учитель РФ, историк

Памяти Айя-Софии Люблю я стамбульские мечети, но совершенно не хочу разуваться при входе в Софию, не хочу, чтобы ее дивные полы были покрыты коврами, а ее поразительные мозаики… ну это я даже предполагать не в силах…

5 121 6 27668 12.07
Блоги

Дмитрий Гудков политик

Все оговорки и околичности – игра на руку Путину Нужно требовать только одного: освобождения сейчас, немедленно, как в случае с Иваном Голуновым, дело которого, как мы помним, до суда не дошло. Или нам и тогда стоило подождать, пока он посидит в СИЗО с пару лет…

5 40 6 9354 10.07
Блоги

+ В Сирии боевики подорвали взрывное устройство на пути российско-турецкого патруля В Сирии боевики подорвали взрывное устройство на пути российско-турецкого патруля Повреждены два бронеавтомобиля. Трое российских военнослужащих ранены…

5 55 6 13058 12:09
8читать ;смотреть
Блоги

Владислав Иноземцев д.э.н, директор Центра исследований постиндустриального общества

Возвращение сталинизма Сталин сегодня превратился из реального человека в миф, а борьба с мифами никогда не была эффективной и потому сейчас практически бессмысленна…

5 160 6 38947 08.07

Популярное за неделю

Новости

Самолет авиакомпании «Победа», совершающий рейс из Мурманска в Москву, готовится к вынужденной посадке в Петрозаводске Как сообщил ТАСС источник в авиакомпании, причиной стал дебош на борту…

5 13 6 148047
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Выяснилось, что удавок можно наделать гораздо больше, чем есть шей в России. И поэтому решили, что не надо пропадать добру, и на совершенно случайных шеях начали это всё опробовать…

5 65 6 112652 08.07
#слушать 50:32 8читать ;смотреть $скачать 11.6 МБ
Голосование
5 37 6 8075 13.07
Блоги

Геннадий Гудков политик

Хабаровский «бунт» как предтеча освобождения России от путинизма Итак, что должны понять из урока хабаровского «бунта» власть предержащие и российское общество?..

5 241 6 259261 12.07
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Заметим, что вся эта стрельба не волновала власть, пока Фургал не совершил 4 преступления. Первое: он выиграл выборы у единоросса. Второе: он стал реально заниматься краем…

5 60 6 104139 11.07
#слушать 49:54 8читать ;смотреть $скачать 11.4 МБ
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8624509
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4554138

Сегодня в эфире