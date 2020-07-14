Хорватия открыла границы для россиян

Туристам необходимо предъявить на границе справку об отсутствии коронавируса, а также оплаченный ваучер на проживание, передает «Интерфакс». Посетить Хорватию смогут россияне с действующей визой, поскольку сейчас оформление новых виз приостановлено. Как сообщила ранее вице-премьер Татьяна Голикова, Россия может частично возобновить международное авиасообщение 15 июля.