Хорватия открыла границы для россиян

Туристам необходимо предъявить на границе справку об отсутствии коронавируса, а также оплаченный ваучер на проживание, передает «Интерфакс». Посетить Хорватию смогут россияне с действующей визой, поскольку сейчас оформление новых виз приостановлено. Как сообщила ранее вице-премьер Татьяна Голикова, Россия может частично возобновить международное авиасообщение 15 июля.
2020-07-14T17:33:07+03:00
2020-07-14T17:33:07+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:33, 14 июля 2020
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