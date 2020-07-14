Фотограф Андрей Золотов сообщил об уходе из издания «МБХ медиа» после обвинений в изнасиловании

Он написал в «Твиттере», что не участвовал ни в групповом сексе, ни тем более в изнасилованиях, но сейчас у него нет возможности оправдаться. Золотов добавил, что весь удар приходится на редакцию, поэтому он решил уволиться. До этого из-за обвинений в соцсетях в домогательствах свой пост решил покинуть шеф-редактор «МБХ медиа» Сергей Простаков. В сообщениях пользователей «Твиттера», которые обсуждали случаи домогательств, также упоминался журналист «Дождя» Павел Лобков. Он принес извинения в своем «Фейсбуке».