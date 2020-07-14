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16:37, 14 июля 2020

Правительство Великобритании решило запретить компании Huawei создавать в стране сети связи 5G до 2027 года

Правительство Великобритании решило запретить китайской компании Huawei создавать в стране сети связи 5G до 2027 года. Как сообщает телеканал Скай-Ньюз, на позицию премьер-министра Бориса Джонса повлияли американские санкции. В мае власти США попытались лишить Huawei доступа к чипам на основе американских технологий. После этого британские эксперты выразили опасения, что китайская компания начнет использовать ненадежные комплектующие, что может повысить риски киберугроз.



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