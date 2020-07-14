В Иране казнили бывшего сотрудника Министерства обороны, осужденного за шпионаж. Как передает агентство «Тасним», приговор в отношении Резу Асгари был вынесен на прошлой неделе. Его признали виновным в том, что он передал ЦРУ часть разведданных об иранских ракетах.

Помимо Асгари к смертной казни был приговорен еще один гражданин Ирана – Махмуд Мусави-Маджд. Его признали виновным в передаче США сведений о местонахождении генерала Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани, который был убит в Багдаде американским ракетным ударом в начале января.