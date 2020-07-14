Суд в Берлине постановил освободить россиянина, выдачи которого требует США, под залог в 20 тысяч евро

Суд в Берлине постановил освободить россиянина Дениса Казначеева, выдачи которого требует США, под залог в 20 тысяч евро. Это сообщил ТАСС агент музыканта и диджея, Дэнис Глюк. По решению суда Казначеев не может покидать Берлин и должен трижды в неделю отмечаться в полиции.

Судебное заседание по вопросу об экстрадиции Казначеева в США пройдет в субботу. В Америке его обвиняют в кибер-мошенничестве.