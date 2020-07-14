Суд в Петербурге оштрафовал трех активистов, которые были задержаны после приговора по делу «Сети». Как сообщили в правозащитном проекте «Апология протеста», Александр Попов, Алексей Елагин и Софья Баженова признаны виновными в нарушении законодательства о публичных акциях. Каждый из них оштрафован на 10 тысяч рублей.

Двум фигурантам дела о создании запрещенного в России террористического сообщества «Сеть» приговор был вынесен в Петербурге 22 июня. Виктор Филенков был осужден на 7 лет колонии, и Юлий Бояршинов — на 5 с половиной. Подсудимые свою вину отрицают и считают дело сфабрикованным.