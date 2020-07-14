В Белоруссии зарегистрировали пять кандидатов в президенты. Это, в том числе, действующий лидер Александр Лукашенко и Светлана Тихановская, чей муж, предприниматель Сергей Тихановский, известный благодаря своему каналу в YouTube, был арестован по обвинению в нарушении общественного порядка.

Двум претендентам было отказано в регистрации. Это бывший руководитель «Парка высоких технологий» Валерий Цепкало и экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико, который находится под арестом по обвинению в уклонении от уплаты налогов, отмывании денег и даче взятки.

Президентские выборы пройдут в Белоруссии 9 августа.