ГД приняла в первом чтении законопроект, который приравнивает к экстремизму призывы к отчуждению территории России

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который приравнивает к экстремизму призывы к отчуждению территории России. Это один из сотни законов, которые собираются одобрить парламентарии в связи с внесенными в Конституцию поправками.

За публичные призывы к нарушению территориальной целостности предлагается лишать свободы на срок до четырех лет.