Авиакомпания «Аэрофлот» отправила в Россию из Шанхая домашних животных. Вокруг них разгорелся скандал на прошлой неделе, когда перевозчик отказался брать их на вывозной рейс.

Грузовым самолетом в Москву вылетели 10 животных, которые были вынуждены остаться в Китае. Как рассказал агентству ТАСС глава Русского клуба в Шанхае Михаил Дроздов, пока их хозяева уже находились на родине, в судьбе питомцев принимали участие активисты российских объединений, дипломаты и сам «Аэрофлот». В начале «Аэрофлот» принял на свой борт лишь 14 переносок с животными, хотя вылететь должны были на несколько десятков больше. Речь шла более чем об 70 питомцах. В перевозчике утверждали, что увидели в попытке вывезти из Китая зверей признаки контрабанды. В результате многие пассажиры вывозного рейса в Москву были вынуждены оставить своих животных в аэропорту Шанхая.

На среду запланирован еще один рейс по вывозу животных – также из Шанхая. Сколько домашних питомцев будет отправлено на родину этим самолетом, пока неизвестно.