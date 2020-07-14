Глава «Аэрофлота»: Российские власти должны определиться с датой возобновления авиаперевозок

Российские власти должны определиться с датой возобновления авиаперевозок, иначе Россия может потерять свои позиции на рынке, — считает глава «Аэрофлота» Виталий Савельев.

В вопросе возобновления международных рейсов правительство будет руководствоваться требованиями Роспотребнадзора, — заявил премьер-министр Михаил Мишустин.