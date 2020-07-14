Ассоциация туроператоров России сообщила о готовности восьми стран к приему российских туристов. Россияне должны иметь справку об отсутствии коронавируса, — уточнила исполнительный директор ассоциации Майя Ломидзе.

Туроператоры не считают, что открытие границ обрушит спрос на внутренний туризм.