СК сообщил о новых эпизодах в деле бывшего министра Михаила Абызова

Следственный комитет сообщил о новых эпизодах в деле бывшего министра Михаила Абызова. Его подозревают в отмывании денег и коммерческом подкупе, — уточнила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Представитель Абызова отказался от комментариев в связи с последними заявлениями Следственного комитета.

Михаил Абызов занимал пост министра по делам Открытого правительства с мая 2012 по май 2018 года. Ему предъявлены обвинения в мошенничестве. Бывший министр находится в СИЗО.