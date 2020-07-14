Главред «Дождя» Тихон Дзядко принес извинения за действия Лобкова и сообщил о завтрашнем разборе ситуации на канале

Главный редактор телеканала «Дождь» Тихон Дзядко принес извинения за действия журналиста Павла Лобкова, которого обвинили в домогательствах, и сообщил о завтрашнем разборе ситуации на канале. Об этом Дзядко сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Эти обвинения в домогательствах очень неприятны всем работающим на канале. Я как главный редактор приношу извинения каждому, которому действия Павла нанесли ущерб. Сам он свою позицию подробно изложил на Фейсбуке и принес извинения», — отметил он. Дзядко добавил, что завтра ситуация «будет разобрана и проговорена на канале». «Мы должны провести своеобразную ревизию отношений внутри компании, чтобы подобное больше не повторялось», — пояснил он. Дзядко также подчеркнул, что Лобкова от работы не отстраняли. «Павла никто не отстранял от работы на телеканале. Он берет отпуск на неделю, так как изъявил сам такое желание», — заключил он.

Ранее Лобкова обвинили в сексуальных домогательствах. Об этом сообщил журналист «МБХ медиа» Александр Скрыльников в Twitter.

«Он лез ко мне целоваться, когда я стажировался на «Дожде», трогал мои руки, говоря, что я накачанный, звал домой и пытался переубедить меня в моей же ориентации», — написал Скрыльников. По его словам, эти случаи происходили во время его стажировки в редакции телеканала «Дождь» в бизнес-центре «Красный октябрь».

Журналист подчеркнул, что прямо сообщал Лобкову, что ему неприятны подобные действия с его стороны. «Но он не останавливался и говорил, что с парнями так же хорошо, как и с девушками», — добавил сотрудник «МБХ медиа». Он пояснил, что во многом из-за такого отношения со стороны телеведущего и решил прекратить стажировку. Скрыльников также утверждает, что Лобков приставал и к другим молодым журналистам, а не только к нему. «Я знаю нескольких человек со схожими историями», — пояснил он.