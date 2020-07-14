Сильный дождь ожидается в Москве в ближайшие часы. По прогнозу, в столичном регионе может выпасть до 94 мм осадков — это соответствует месячной норме июля.
Возможна гроза и усиление ветра до 21 метра в секунду.
В связи с непогодой городские коммунальные службы переведены на усиленный режим работы, — сообщили в мэрии.
Сильный дождь ожидается в Москве в ближайшие часы
Сильный дождь ожидается в Москве в ближайшие часы. По прогнозу, в столичном регионе может выпасть до 94 мм осадков — это соответствует месячной норме июля.