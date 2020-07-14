Мэрия Хабаровска утверждает, что горожане жалуются на шум из-за митингов. «У пожилых людей давление, выпускники не могут выспаться перед экзаменами», — подчеркнули в городской администрации.

В свою очередь мэр Хабаровска Сергей Кравчук считает, что митинги вредны для здоровья Как сказал Кравчук, по статистике в толпе один носитель коронавируса заражает шесть-семь человек.