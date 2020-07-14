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15:32, 14 июля 2020

СК вызвал на допрос Навального

Следственный комитет вызвал на допрос политика Алексея Навального. Это связано с делом о клевете в отношении ветерана, — рассказал ТАСС адвокат Вадим Кобзев. Он пояснил, что основанием для возбуждения уголовного дела стал комментарий Навального к ролику о поправках к Конституции.
Среди тех, кто агитировал за поправки, был участник войны Игнат Артеменко.



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