Госдума приняла в первом чтении законопроект об ответственности за нарушение территориальной целостности России

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который вводит ответственность за нарушение территориальной целостности России. Призывы к отчуждению российских территорий приравниваются к экстремизму.

Авторы законопроекта — депутат Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас. Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев уточнил у Крашенинникова, приравниваются ли к экстремизму призывы к присоединению территорий к России. Крашенинников ответил, что «приобретение» и «отчуждение» это разные понятия.