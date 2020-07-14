Власти Азербайджана и Армении сообщили о гибели высокопоставленных офицеров в ходе столкновений на границе двух стран

Они продолжаются уже третий день.

Буквально за последние часы Азербайджан и Армения последовательно рапортовали о смерти своих военнослужащих. Так, в Баку подчеркнули, что в результате боев погибли генерал-майор и полковник, а также еще пять военных. Два офицера погибли и в армянской армии, рассказали в Минобороны страны. Речь идет о майоре и капитане. Вместе с тем жертвами столкновений на границе двух государств становятся и гражданские лица, утверждают в азербайджанском МИДе. Внешнеполитическое ведомство республики настаивает, что пожилой житель одного из сел погиб из-за обстрела Армении. Дипломаты призвали международное сообщество жестко отреагировать на эти действия. В нефтяной компании «Газпром Армения», в свою очередь, говорят о том, что из-за боев пострадала сеть газопроводов в приграничных районах, из-за чего три села остались без снабжения.

В воскресенье Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня на границе. Между странами уже почти 30 лет продолжается конфликт из-за вопроса принадлежности Нагорного Карабаха.

Кремль обеспокоен обострением отношений на армяно-азербайджанской границе и предлагает свои посреднические услуги. Об этом сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Армения рассчитывает на посреднические усилия России в урегулировании конфликта с Азербайджаном. – заявил ТАСС армянский посол в Москве Вардан Тоганян. Он подчеркнул, что Ереван рассчитывает и на реакцию коллег по ОДКБ.