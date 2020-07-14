Песков призвал жителей Хабаровского края к терпению

В Кремле назвали понятным эмоциональный посыл жителей Хабаровска и Дальневосточного региона в связи с задержанием губернатора Сергея Фургала, однако отметили серьезный характер предъявленных ему обвинений и призвали набраться терпения. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».

«Понятен эмоциональный посыл жителей Хабаровска и региона, потому что ситуация действительно весьма нестандартная и эмоционально очень резонансная. Но в данном случае нужно понять, что речь идет об очень серьезных обвинениях в адрес действующего губернатора — обвинений в причастности к убийству. Это очень тяжкое преступление и очень серьезное обвинение», — сказал он.

Д.Песков подчеркнул, что «здесь просто нужно набраться терпения». «Следствие должно будет доказать суду эти обвинения, и только суд примет решение, по которому кто-то может быть признан виновным или нет», — заключил он.

Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали в минувший четверг сотрудники СК и ФСБ. Ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах.

Несанкционированные акции в поддержку Фургала проходят в Хабаровске с субботы.