Издание «Проект» опубликовало расследование о миллиардном заработке Кадырова через подставных лиц

Интернет-издание «Проект» заподозрило главу Чечни Рамзана Кадырова в ведении масштабного бизнеса через подконтрольных предпринимателей в Москве. В расследовании говорится, что Кадыров и замглавы правительства республики Адам Делимханов могут быть фактическими владельцами активов на сумму в несколько миллиардов рублей. Подробности рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» один из авторов расследования Роман Баданин.

По его словам руководство одного из самых бедных регионов страны тесно связано с номинальными собственниками элитной недвижимости и других активов. Более того, де факто контролируют эту собственность именно Кадыров и Делимханов. Основанием для таких утверждений стало изучение попавшей к авторам расследования переписки столичного предпринимателя и в прошлом — коллектора Павла Кротова, который в какой-то момент резко нарастил масштабы своего бизнеса.

«Ковыряясь в его биографии и активах, мы заметили, что все они связаны с Кадыровым. Позднее мы обнаружили неопровержимое доказательство этого в виде переписки Кротова, которая подтверждает его связь с чеченским руководством. Из этой переписки следует, что он был куратором стройки личной резиденции Кадырова в городе Центорой», — рассказал Р.Баданин.

«Проект» утверждает, что суть бизнеса Павла Кротова состояла в урегулировании и коллекторском сопровождении экономических споров, решение которых находилось благодаря так называемой «крыше» из кавказской республики.

Так, например, Кротов выкупил за 600 млн долларов задолженность совладельца «Евроцемента» Филарета Гальчева у его партнера Георгия Краснянского. Сразу после оформления сделки Гальчев погасил свою задолженность. После этого деловые СМИ писали, что никому не известный бизнесмен Кротов мог быть связан с Делимхановым, однако тогда в прессе не приводились какие-либо подробности их знакомства.

Р.Баданин также обратил внимание на сделку, связанную с другом Кадырова – бизнесменом Русланом Байсаровым. Так владелец РМК Игорь Алтушкин продал Байсарову 20% РМК, после того как столкнулся с попыткой недружественного поглощения своей Русской медной компании. Претендентом на бизнес сам Алтушкин считал другого металлурга — миллиардера Искандера Махмудова, пишет издание. Алтушкин после сделки по продаже долей получил связи в Кремле, а в обмен якобы должен был «помогать Кадырову» — финансово участвовать в разных социальных и спортивных проектах в Чечне. Позже миллиардер вернул долю Байсарова, так как «проблемы от чеченцев стали сильно превышать пользу».

По словам Р.Баданина, глава Чечни и его приближенные могут быть причастны ко многим незаконным схемам получения денег. «Реальный заработок Кадырова и его правой руки Делимханова несопоставим с теми 7 миллионами, которые Кадыров указывает в ежегодной декларации. На самом деле там под миллиард долларов — это только то, что мы нашли в связи с одной фамилией Кротова. А таких, как он, судя по всему, больше — их называют «кошельками», — заключил журналист.