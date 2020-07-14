Российских туристов в ближайшее время готовы принять восемь стран, в том числе, Турция, Египет и Мальдивы, — сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров Майя Ломидзе. По ее словам, в большинстве стран от россиян потребуется справка о том, что у них нет коронавируса.