Российских туристов в ближайшее время готовы принять восемь стран, в том числе, Турция, Египет и Мальдивы, — сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров Майя Ломидзе. По ее словам, в большинстве стран от россиян потребуется справка о том, что у них нет коронавируса.
2020-07-14T14:34:26+03:00
2020-07-14T14:34:26+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:34, 14 июля 2020
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